Matrimonio Grace Kelly e Ranieri di Monaco, 67 anni fa il sì da favola

Almanacco, 19 aprile 2023 – Era il 19 aprile del 1956 quando si celebrarono le nozze del secolo tra il principe Ranieri di Monaco e la diva di Hollywood Grace Kelly. Furono un evento, ricordato ancora a distanza di tanti decenni come tra i più glamour della storia, capace di far sognare milioni di persone. Grace Kelly è stata una delle dive più ammirate nella Hollywood degli anni Cinquanta, un mito che ancora oggi ha milioni di fan in tutto il pianeta. Poi, nel 1956, all'apice della carriera, il matrimonio con il principe di Monaco ne ha fatto una principessa. Anche di stile. Ma nel 1982, un tragico incidente stradale mise fine alla favola. Quel 18 aprile di 67 anni fa settecento invitati, seicento fotografi e quattrocento giornalisti hanno assistito al matrimonio più importante e affascinante del dopoguerra. Si trattò del primo grande evento televisivo europeo, e non poteva essere diversamente visto che gli sposi erano la giovane diva hollywoodiana e musa di Alfred Hitchcock, Grace Kelly e il principe Ranieri III Grimaldi di Montecarlo. La solenne incoronazione del sovrano risaliva al 1949. L'annuncio del fidanzamento tra i due venne dato ufficialmente il 5 gennaio del 1956. La rottura del contratto cinematografico della Kelly con la Mgm era imminente. La casa di produzione le chiese l'esclusiva sulle riprese del suo matrimonio e di girare almeno un altro film: per lei fu l'ultimo, 'High Society'. La nuova vita di Grace iniziò ufficialmente il giorno prima, quando nella stanza del trono del palazzo reale di Monaco con rito civile, come stabiliscono le leggi monegasche, si unì a Ranieri. Il giorno successivo, il 19 aprile, fu celebrata la cerimonia religiosa nella chiesa di San Nicola. Durò tre ore e venne filmata e diffusa dalla Mgm, che realizzò uno speciale tv di 31 minuti visto da milioni di telespettatori in tutto il mondo. Grace era bellissima, ma visibilmente stanca nel suo splendido abito antico di oltre 110 metri di seta bianca e merletti. Disegnato per lei dalla costumista premio Oscar Helen Rose. Il velo che le copriva il capo era tempestato di migliaia di perle. L'abito, il più famoso della storia, ha ispirato molti abiti da sposa tra cui quello di Kate Middleton. I festeggiamenti per il matrimonio durarono due settimane tra party esclusivi a Hollywood con gli amici attori di Grace, tra cui Cary Grant. Alle nozze erano presenti 700 invitati vip tra cui Aristotele Onassis, David Niven, Ava Gardner. Al momento del sì Ranieri era così nervoso che Grace dovette aiutarlo a infilarle la fede nuziale. Dalla loro unione nacquero tre figli: Carolina (1957), Alberto (1958) e Stefania (1965). Grace Kelly perse la vita in un tragico incidente il 14 settembre del 1982, quando la sua Rover con a bordo anche Stéphanie, precipitò in una scarpata proprio sulla strada dove 28 anni prima la diva aveva girato il thriller ‘Caccia al ladro’. Nasce oggi Fernando Botero nato il 19 aprile del 1932 a Medellín. Celebre artista colombiano, pittore, disegnatore e scultore, noto per realizzare figure caratteristiche dalle forme opulente ed enfatizzate. Ha detto: “La pittura non è qualcosa che si fa per esprimere un’emozione. No, la pittura è una scienza, qualcosa di superiore, che ha delle regole molto precise e complicate”.