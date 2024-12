Maltempo in Toscana, sospesi i pagamenti dei mutui nelle zone colpite

Firenze, 2 dicembre 2024 – Sospesi i pagamenti delle rate dei mutui per i cittadini che abitano nelle zone colpite dalla distruttiva ondata di maltempo del 18 settembre. A comunicarlo è l’associazione bancaria italiana (ABI) attraverso una lettera circolare diffusa agli associati.

Nella lettera viene appunto segnalata la pubblicazione, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 18 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze e il 23 settembre 2024 nel territorio dei comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in provincia di Pisa.

Tale Ordinanza, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recepisce i contenuti dell’accordo sottoscritto da ABI, Protezione Civile e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile per le banche dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per questi territori.