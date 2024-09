Arezzo, 5 settembre 2024 – Magazzino Penny Market Marciano della Chiana, Fit/Fisascat Cisl annunciano ottimi risultati per il welfare aziendale: ticket restaurant e premi di produttività

Dopo un dialogo con la proprietà durato più di un anno, arrivano risultati concreti per i lavoratori del magazzino Penny Market di Cesa (Marciano della Chiana). Corrette relazioni industriali, coinvolgimento delle parti sociali, dei lavoratori, delle maestranze datoriali, comunicazione ed informazione assidua e continua. Sono questi gli obiettivi che si sono posti i sindacati Fit e Fisascat Cisl, con un occhio attento verso i mutamenti del settore della grande distribuzione. Malgrado il sistema frenetico della vendita al dettaglio di prodotti di largo consumo sia in continua evoluzione rispetto alla mutevole domanda di mercato e faccia emergere criticità evidenti, Fit e Fisascat Cisl hanno saputo sottoscrivere un importante accordo di welfare aziendale che punta ad una produttività sostenibile, rispettosa della dignità e della professionalità dei lavoratori dipendenti.

Parole d’ordine: sicurezza, redditività, formazione, partecipazione, sostenibilità, competitività, innovazione. Il percorso portato avanti da Fit-Cisl e Fisascat-Cisl Arezzo ha prodotto il riconoscimento giornaliero di Ticket Restaurant per ogni giornata di presenza e indennità economiche accessorie legate al raggiungimento di produttività complessive ed individuali. Le misure coinvolgeranno una cinquantina di persone, che attualmente lavorano nel magazzino.

“Questo è un risultato non sempre scontato ed esigibile - commentano i Segretari Fit e Fisascat-Cisl, Luca Attoniti e Maria Rosaria Esposito - in un mondo, quello della cooperazione, in cui sicurezza, occupazione, contratti, dignità, costituiscono a volte elementi di criticità conflittuale. Abbiamo collaborato con soddisfazione reciproca con due società, Penny Market e Servizi associati Soc.Coop, nelle quali l’attenzione a quegli elementi di criticità è da sempre alta. Il confronto non è stato mai un limite ma una grande opportunità.

La nostra mission - proseguono Attoniti ed Esposito - si realizza anche migliorando il clima aziendale, aumentando il benessere dei lavoratori, utilizzando sistemi partecipativi di welfare. Questi fattori contribuiscono inoltre a creare opportunità ed attrattività nel mercato del lavoro, occupazione e sviluppo del territorio grazie ad un percorso di osservazione continua, che ci vedrà, come Cisl in prima linea per consolidare il risultato raggiunto”.