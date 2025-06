Arezzo, 8 giugno 2025 – Lucignano festeggia Cesarina: 110 anni di vita, memoria e straordinaria vitalità

E' una delle donne donne più anziane d'Italia. Nella Sala consiliare del Comune ha rivelato il segreto della sua longevità

Un secolo e un decennio di vita attraversando due guerre mondiali. Nato nel Regno d'Italia durante la Prima Guerra Mondiale, ha attraversato eventi storici che pochi possono vantare: a soli 25 anni era presente all'esplosione della Seconda Guerra Mondiale, ha assistito al susseguirsi di ben dieci Papi – da Benedetto XV a Papa Leone XIV – è sopravvissuta a ben 68 Presidenti del Consiglio a Palazzo Chigi.

Cesarina Saccardi, nata il 5 giugno 1915 a Rapolano Terme, ha festeggiato oggi il traguardo straordinario dei 110 anni nella Sala consiliare del Comune di Lucignano, dove vive ed è attualmente ospite della RSA Santa Maria Maddalena.

Lucidissima e in buona salute, Cesarina ha ricevuto una targa celebrativa e un mazzo di fiori dalle mani della sindaca Roberta Casini, che si era offerta di portarle personalmente il riconoscimento nella struttura che la ospita. Ma la festeggiata ha gentilmente rifiutato: “No, vengo io in Comune, voglio fare come fanno tutti gli altri”, ha fatto sapere con la determinazione che la contraddistingue.

Durante la cerimonia, sobria ma densa di emozione, Cesarina ha ringraziato con un sorriso e una battuta che è suonata come un inno alla vita: “Finché si sta così…”. E a chi le ha chiesto il segreto della sua longevità, ha spiegato: “I mariti sono impegnativi e io sono signorina...”.

Con i suoi 110 anni appena compiuti, Cesarina entra di diritto nel ristrettissimo club dei supercentenari d'Italia, dove sono appena una ventina le persone viventi che hanno raggiunto questa età, e tra loro soltanto un uomo.