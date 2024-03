Lotta contro il patriarcato: iniziativa in Cgil

Arezzo, 20 marzo 2024 – La lotta contro il patriarcato sarà l’argomento dell’incontro organizzato da Cgil, Spi e Coordinamento donne delle due organizzazioni per giovedì 21 marzo. Appuntamento alle ore 15.30 nell’auditorium della Cgil in via Monte Cervino ad Arezzo. L’iniziativa (“C’è ancora un domani. L’inarrestabile lotta delle donne contro iol patriarcato”) fa parte della serie di incontri messi in programma per l’8 marzo 2024.

Interverranno Marisa Nicchi, già parlamentare e Sandra Burchi, ricercatrice dell’Ires Toscana. Con loro i segretari provinciali di Cgil e Spi, Alessandro Tracchi e Giancarlo Gambineri e Angiolo Gabrielli, segretario della Lega aretina dello Spi. Introdurrà Alessandra Nocciolini, responsabile del Coordinamento donne di Spi e Cgil.