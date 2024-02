Maltempo in Toscana, fiumi in aumento per la pioggia

Firenze, 10 febbraio 2024 – Continua a piovere in Toscana. E le persistenti precipitazioni stanno facendo crescere il livello dei fiumi in alcune zone. Lo fa sapere sui social il presidente della regione Toscana Eugenio Giani sui social: “Alcuni fiumi sono in aumento, controllati continuamente dal personale del sistema regionale”.

In particolare, l'Ombrone pistoiese ha superato il primo livello di guardia a Poggio a Caiano (Prato), in diminuzione a Pistoia. La Brana ha raggiunto quasi il secondo livello ad Agliana. In aumento anche l'Ozzeri a Ripafratta, nel comune di San Giuliano Terme (Pisa)