L’inferno in autostrada: “Cinque ore fermi al freddo”

Firenze, 9 dicembre 2024 – “Siamo stati quattro ore in coda, un inferno”. È la voce di Michele, uno tra i tantissimi automobilisti rimasti intrappolati fino a cinque ore sull’autostrada A1, tra Calenzano il bivio con la Direttissima, nel comune di Barberino di Mugello.

Un tragico incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 21,30, ha visto coinvolte due automobili e un furgone. Il bilancio, inizialmente di due vittime, è purtroppo salito a tre nel corso della mattinata, con un’altra persona deceduta in ospedale. Altre cinque persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state trasportate agli ospedali di Careggi e Borgo San Lorenzo.

La circolazione è stata ripristinata solo intorno alle 2 di notte. “Non entrate in autostrada a Firenze nord. Tutto bloccato per incidente”, metteva in guardia Giulia ieri sera via social. Forte preoccupazione soprattutto per le famiglie con bimbi piccoli. Per loro, tanti appelli: “Chi non è potuto uscire a Calenzano è chiuso in macchina dalle 21,30… So di persone con bimbi piccoli in fortissima difficoltà. Come possiamo fare a dar loro una mano?”, si interroga Giulia. E Laura: “È un delirio questa autostrada, praticamente in mano ai mezzi pesanti. Venerdì scorso c'erano praticamente solo loro... Auto e pullman in netta minoranza. Non voglio polemizzare per rispetto ai morti, ma dovremmo fare tutti una riflessione”. “Siamo qui in coda da un’ora. Fa freddo e non vediamo sbloccarsi la situazione”, digita Sabrina. Ed erano solo le 22.