L'incontro con il primo cittadino della città gemellata di Burbank

Arezzo, 28 marzo 2024 – Come da lui stesso annunciato in occasione della partecipazione all'evento organizzato dalla Fondazione Arezzo Wave in programma a Musexpo, il sindaco Alessandro Ghinelli ha incontrato Nick Schultz, primo cittadino di Burbank, la città californiana gemellata con Arezzo e sede del festival internazionale dedicato all'industria musicale. L'incontro ha offerto l'opportunità per approfondire quanto già condiviso lo scorso anno in occasione della firma dell'accordo di sister city, approvato dai due comuni nel 2022, ovvero la progettazione di momenti di scambio tra le due municipalità in particolare per quanto riguarda il settore delle arti e dello spettacolo, oltre all'impegno nella creazione di opportunità di scambi e affiliazioni con particolare riguardo al coinvolgimento dei giovani.

“Un incontro molto cordiale e proficuo che ha gettato basi concrete per esaminare nel dettaglio le prospettive di sviluppo tra le due città, in particolare in quei settori che ne caratterizzano la crescita e lo sviluppo della loro storia più recente ovvero manifattura, cultura, spettacolo e turismo. Ho rivolto al sindaco l'invito a visitare la nostra città, invito che è stato accolto con entusiasmo e che quasi sicuramente si concretizzerà nei prossimi mesi”, ha commentato il sindaco Alessandro Ghinelli.