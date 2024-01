Le delizie della Befana con Confesercenti

Arezzo, 5 gennaio 2024 – Doppio appuntamento con il Mercatale, sotto i Portici di via Roma e in via Ser Petraccolo in versione speciale “Le Delizie della Befana”.

Sabato 6 gennaio e domenica 7, dalle ore 9 alle 19, raddoppia l'edizione di gennaio con il mercato promosso da Confesercenti con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Un appuntamento ormai abituale caratterizzato dalla genuinità dei prodotti e che coincide con il weekend di Fiera Antiquaria.

“Le aziende agricole presenti saranno dieci” annuncia Lucio Gori per la Confesercenti “e proporranno le loro eccellenze agroalimentari aretine grazie alla selezione di prodotti come olio, formaggi, marmellate, tartufi, farine, frutta e verdura di stagione oltre ai prodotti di cosmesi all'olio extravergine d'oliva e alla bava di lumaca, vini della Valtiberina e liquori prodotti con foglie di olivo. Il Mercatale è una mostra mercato ideata nel 2007 e finalizzata alla promozione e alla valorizzazione delle prelibatezze agroalimentari ormai diventata un appuntamento imperdibile per le famiglie aretine e per i visitatori. Ogni mese sono numerosi i clienti abituali e i turisti che apprezzano questi prodotti e che trovano negli operatori delle imprese presenti, informazioni, cortesia oltre chiaramente alla qualità delle specialità in vendita”.