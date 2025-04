Arezzo, 11 aprole 2025 – L’Amministrazione Comunale di Monte San Savino incontra i cittadini e i responsabili delle aziende della Zona Industriale di Monte San Savino.

Nell’incontro verrà affrontato il futuro dell’area produttiva, il nuovo Piano Urbanistico e soprattutto lo scottante tema della sicurezza.

All’incontro infatti saranno presenti anche esponenti della Prefettura di Arezzo, il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Cortona e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Monte San Savino.

L’incontro, aperto a tutti i cittadini, è in programma Venerdì 11 aprile 2025 alle ore 21.00 presso la Sala Convegni dell’Oleificio Toscano Morettini in via XXV Aprile 121 a Monte San Savino.