L’amministrazione comunale di Anghiari vicina alle realtà sportive del territorio

Arezzo, 8 gennaio 2024 – L’amministrazione comunale di Anghiari nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale ha consegnato delle targhe di riconoscimento alla società di motoclub Adventures di Anghiari, con una particolare nota di merito ai piloti Christian Baglioni e Giordanorocco Baglioni, padre e figlio, che hanno conquistato il primo e terzo posto del trofeo nazionale GasGas al termine di una stagione che per il motoclub Adventures è stata piena di soddisfazioni.

“Un ringraziamento speciale alla nostra amministrazione comunale in particolar modo a Tommaso Romanelli al sindaco Alessandro Polcri e al vice Claudio Maggini per queste bellissime targhe - ha commentato il presidente del Motoclub Paolo Paletti - Ciò fa capire quanto valorizzano il nostro impegno e quanto tengono al nostro motoclub, spronandoci a continuare e a fare sempre meglio! In più da quest’anno c’è stata affidata la nuova sede del motoclub e stiamo cercando di renderla il più bella possibile! Grazie mille anche a tutti i soci che da anni ci sostengono impegnandosi nella buona riuscita delle gare: il tesseramento per il 2024 è già iniziato, l’invito è quello di venire a rinnovare la tessera, il giovedì sera nella nuova sede del motoclub”

“Rinnoviamo i complimenti al Motoclub di Anghiari e in particolare a Christian Baglioni e Giordanorocco Baglioni per i traguardi raggiunti - ha commentato il consigliere con delega allo sport Tommaso Romanelli - l’amministrazione comunale, con la cerimonia di consegna delle targhe, ha voluto nuovamente compiere un gesto di vicinanza e supporto alle realtà sportive del nostro territorio che rappresentano un’importante ricchezza per l’intera comunità”.