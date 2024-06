L’amministrazione comunale di Anghiari premia le eccellenze del territorio

Arezzo, 21 giugno 2024 – In occasione dell’ultimo Consiglio Comunale di Anghiari, l’amministrazione ha consegnato delle targhe-premio come riconoscimento al merito dimostrato da alcuni anghiaresi.

Ad aprire la cerimonia, la consegna della premiazione ad Alessandro Bruni che da 30 anni riveste l’incarico di direttore sportivo della società calcistica Baldaccio Bruni, mantenendo da 18 anni la presenza della squadra nella massima categoria regionale di Eccellenza. Una vera e propria bandiera, che dimostra come anche nel calcio, siano ancora saldi e vivi valori come attaccamento alla società e passione per il territorio.

Sempre alla Baldaccio Bruni sono sono stati consegnati dei riconoscimenti indirizzati al settore giovanile, categoria Allievi, annate 2007/2008, per aver vinto il campionato provinciale nella passata stagione. Soddisfazione ed orgoglio per il risultato sono stati espressi dall’amministrazione comunale, che promuove da sempre le realtà locali come questa, in cui si punta a far crescere e valorizzare gli oltre 200 giovani del territorio che ne fanno parte.

I complimenti del sindaco Alessandro Polcri e di tutto il Consiglio Comunale, alla presenza della famiglia e dei propri insegnanti, sono andati anche al 15enne Harmanpreet Sing che si è classificato quarto alle olimpiadi nazionali di economia under 17, dopo aver superato delle rigide selezioni provinciali e regionali. Un orgoglio per tutto il territorio.