La sede della Zona Distretto Aretina lascia via XXV Aprile e si trasferisce in via Curtatone

Arezzo, 17 aprile 2024 – A Monte San Savino da domani 18 aprile alcuni servizi del Presidio sanitario si spostano all’interno della stessa struttura: si tratta del punto prelievi, il cup e il servizio infermieristico che lasciano il piano zero per trasferirsi al piano -2, cioè al piano del parcheggio consentendo così un più facile accesso da parte degli utenti. Ad Arezzo invece la settimana prossima, il 23, 24 e 29 aprile, i trasferimenti riguarderanno la sede della Zona Distretto Aretina che da via XXV Aprile si sposteranno in via Curtatone 54 mentre il servizio PUA (Punto unico di accesso) rimarrà temporaneamente al primo piano della sede del Distretto, in via XXV Aprile, 18. I servizi della Zona Distretto riprenderanno regolarmente il 30 aprile nella sede di via Curtatone. Nella sede di Curtatone il Distretto sarà così distribuito: al 2° piano gli uffici del Direttore di Zona, Responsabile UF AS, Responsabile UF Cure Primarie, Responsabile UOC Direzione Infermieristica Zona Distretto, gli uffici amministrativi, gli uffici della Farmaceutica Territorialele. Al piano terra: uffici assistenti sociali, Punto insieme, punto distribuzione farmaceutica.