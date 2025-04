Arezzo, 28 aprile 2025 – La forza della memoria: Foiano abbraccia la Resistenza e il futuro

Tra il 25 e 26 aprile la comunità risponde con unità e partecipazione

In un momento particolarmente delicato per l’intero Paese, segnato dal lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco e da polemiche sul senso del 25 aprile, Foiano della Chiana ha scelto la via della responsabilità e della condivisione, dimostrando ancora una volta maturità, sensibilità e profondo rispetto per la memoria storica.

Le manifestazioni del 25 e 26 aprile hanno visto una partecipazione straordinaria di cittadini, autorità, associazioni e giovani, che si sono stretti attorno ai valori fondanti della nostra democrazia: libertà, pace e fratellanza.

Dal corteo per le vie cittadine alla deposizione dei fiori ai monumenti dei Caduti, dalla Caminata del Donatore fino all'intitolazione della nuova "Passeggiata Ezio Raspanti", la comunità di Foiano ha risposto con una presenza compatta e sincera, dando un segnale forte di unità, lontano dalle polemiche e vicino al cuore della nostra storia e del nostro futuro.

«In questi giorni complessi – afferma l’Amministrazione Comunale – Foiano ha scelto di camminare insieme, senza cedere alla divisione ma stringendosi attorno ai valori che ci uniscono. Abbiamo celebrato la Resistenza e la Liberazione con il rispetto dovuto alla memoria e al lutto nazionale, testimoniando che pace e libertà non sono parole del passato, ma impegni del presente.»

L'Amministrazione Comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le autorità civili, militari e religiose, alle associazioni, alle scuole, alle formazioni musicali e a tutti i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo, compostezza e sentimento.

Foiano della Chiana ha dimostrato che la memoria è viva solo se diventa speranza condivisa.