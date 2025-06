Arezzo, 11 giugno 2025 – La felice nostalgia dell'ultimo giorno di scuola all'IC Cesalpino. Spesso comprendiamo il valore delle cose soltanto quando le vediamo allontanarsi oppure le perdiamo.

Questo è quanto hanno imparato oggi gli studenti dell'IC Cesalpino.

La vita è un crogiolo di casualità, una pioggia di atomi – come cantano i Negrita – pronti a scontrarsi ea creare occasioni straordinarie.

Un continuo salto ad ostacoli che talvolta non ci lascia nemmeno il tempo di voltarci indietro per ripercorrere i nostri passi.

Eppure, ogni ostacolo lo facciamo nostro.

Durante quest'ultimo anno scolastico gli insiemi casuali di studenti uniti sotto il nome di classi sono cresciuti come gruppo, come piccole grandi comunità.

Hanno creato nuovi legami rinsaldando i vecchi.

Questa mattina, però, un senso di vuoto ha riempito l'anima di questi meravigliosi ragazzi, una sorta di “felice nostalgia” prendendo in prestito il titolo di un libro della scrittrice belga Amelie Nothomb.

Pur sempre felice, ma pur sempre nostalgia.

Per gli studenti delle terze classi un salto difficile da accettare, dopo tre anni trascorsi assieme ai compagni di classe.

Sei salito su una grande nave insieme a degli sconosciuti che presto sono diventati parte di Te.

E adesso non sei certo che continuerai a vederli come prima, sai che probabilmente cambieranno molte cose.

E allora perché non far firmare la propria maglietta bianca a tutti i compagni di classe e ai professori?

E visto che la preside dell'Istituto ha deciso di passare per un saluto in ogni classe, perché non raccogliere anche la sua firma come indelebile ricordo di tre anni fantastici trascorsi nella scuola media Cesalpino? E poi chissà perché hai scelto proprio questa scuola.

Non lo ricordi piu’: fosse il passaparola, forse il suggerimento di un amico e la vicinanza a casa, forse la possibilità di suonare uno strumento oppure semplicemente durante gli open day hai percepito un clima di gioia e serenità che ti ha convinto che questa era proprio la scuola per Te!

Stamani in un’aula magna festosa e gremita, il prof. Andrea Angioloni ha consegnati gli attestati di merito a moltissimi studenti: allora hai ricordato perché avevi scelto tre anni fa proprio questa scuola.

Perché è una scuola meravigliosamente accogliente!

Il prof. Angioloni ha trascorso la notte a stampare e ristampare decine di attestati perché molti sono stati gli studenti da premiare e perché Lui ai suoi studenti vuole bene davvero.

Attestati di merito per i risultati raggiunti in ambito musicale, sportivo, artistico ma anche e soprattutto per il comportamento tenuto nei confronti dei compagni e dei professori.

Gli attestati sono stati assegnati in ogni classe per le seguenti categorie: Alunno modello (per il comportamento, la maturazione personale, il rispetto dei valori e delle regole, il rendimento, ma non come criterio prioritario, la disponibilità e la collaborazione offerta a docenti e compagni); Alunno dell’anno (a chi è sempre stato presente senza nemmeno un giorno di assenza).

E poi Giochi matematici (a chi ha raggiunto la fase finale presso l’Università Bocconi di Milano); Strumento musicale (a chi è entrato a far parte dell’orchestra della Cesalpino con un anno di anticipo e dopo un solo anno di studio dello strumento); Progetti artistici (a chi ha partecipato con una sua pubblicazione alla maniera di Caspar David Friedrich o dei Macchiaioli nel catalogo Incontri - Festival Regionale della Creatività nella scuola, presso la Fortezza medicea di Arezzo).

Atletica leggera (femminile e maschile e a squadre 1° - 2° e 3° posto nelle numerose categorie); “Orchestra” (a chi si è distinto apportando un grande contributo durante i numerosi concerti); Beach Volley (squadre vincitrici del Torneo “Beach & Volley School” di BIBIONE 1° - 2° e 3° posto); Chitarra (a chi si è distinto e ha raggiunto ottimi risultati nello studio della chitarra - attività opzionali della scuola); Coro (classi seconde - per i risultati raggiunti nella Rassegna dei Cori della Toscana organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale presso la Sala Vasariana).

E ancora tante altre attestazioni: dal Latino al Musical, dal gemellaggio alla recitazione e alla solidarietà.

Ecco, scuola media Cesalpino significa merito e accoglienza, una scuola che ascolta e fa crescere, tutti.

Martedì 10 giugno 2025 è uno di quei giorni che rivivrà ogni giorno nei ricordi degli studenti.

È uno di quei giorni per cui vale la pena attendere tre anni.

Comprendi il valore delle amicizie, del tempo, dei piccoli gesti quotidiani, dell’affetto dei professori, della vicinanza della Dirigente Scolastica.

Tutto oggi, come per miracolo, sembra trovare la collocazione.

È un giorno indimenticabile proprio perché unico.

Accade una sola volta, ed è qualcosa che ogni studente porterà nel proprio zaino per sempre, ovunque abbia scelto di andare.

All’uscita molti piangono.

Probabilmente rimpiangeranno ogni sorriso, ogni lacrima, ogni gioia, ogni dolore, ogni attimo, ogni istante condiviso, ogni viaggio, ogni interrogazione.

Perché sono consapevoli che un buon gruppo è qualcosa di unico e raro.

“La scuola non finisce davvero e gli studenti lo sanno bene – interviene la dirigente scolastica Sandra Guidelli - finiscono le lezioni quotidiane, le interrogazioni, le verifiche scritte, i colloqui, gli ingressi in ritardo, le uscite anticipate, ma rimangono i sorrisi e la gioia contagiosa di tutti i nostri ragazzi”.

“La scuola per i nostri studenti c’è sempre stata e ci sarà sempre – conclude Sandra Guidelli - non saranno mai lasciati soli: sono la nostra felicità, sono il nostro futuro”.

