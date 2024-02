La comunità energetica rinnovabile tra Cavriglia e San Giovanni Valdarno sarà presentata giovedì 15 febbraio alla cittadinanza

Arezzo, 6 febbraio 2024 – Una comunità energetica è un nuovo modo di produrre energia da fonti rinnovabili e condividerla sul territorio. Una comunità in cui imprese, cittadini ed enti pubblici diventano i consumatori dell’energia pulita che producono, riducendo la dipendenza elettrica dall'esterno, risparmiando sui costi e tutelando l’ambiente.

Giovedì 15 febbraio alle 17 al circolo Arci Sauro Billi di Ponte alle Forche a San Giovanni si terrà l'incontro promosso dai comuni di San Giovanni Valdarno e Cavriglia, in collaborazione con Anci Toscana e Cet (Consorzio energia Toscana) per presentare alla cittadinanza cos’è e come si costruisce una comunità energetica.

Nell'occasione sarà illustrato anche lo studio di fattibilità predisposto dalle due amministrazioni comunali e saranno illustrati i vantaggi e le opportunità che il progetto può offrire ai territori.

L'assoluta ed improrogabile necessità di mettere in atto misure idonee a combattere il cambiamento climatico, fortemente sollecitata dall'Unione Europea che si è posta l'obiettivo di ridurre entro il 2030 del 40% le emissioni di gas serra rispetto al 1990, oltre che le recenti criticità che hanno interessato l'Italia, ma non solo, relativamente alle difficoltà di approvvigionamento energetico ed al loro elevato costo, hanno spinto il Comune di Cavriglia e quello di San Giovanni Valdarno a coordinarsi in materia di politiche energetiche.

Dando applicazione al Clean Energy Package pubblicato dalla Commissione Europea nel 2016 e nel quale si suggerisce, fra le altre cose, la creazione di Comunità energetiche rinnovabili, le amministrazioni comunali di Cavriglia e San Giovanni hanno incaricato il Consorzio energia Toscana (CET) affinché valutasse l'utilizzo di aree determinate all'interno dei territori dei due comuni ove poter realizzare impianti fotovoltaici a terra da mettere a disposizione, appunto, di una comunità energetica.

Dopo un'attenta valutazione di finalità e benefici per le due comunità, dall'utilizzo di energia pulita, al risparmio e alla valorizzazione delle fonti presenti nel territorio, le due Amministrazione hanno convenuto di dar vita ad una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) che sarà costituita nella forma di società cooperativa ed avrà sede legale nel Comune di Cavriglia e con una sede operativa anche nel Comune di San Giovanni Valdarno.

La Cer avrà uno scopo mutualistico, svolgendo la propria attività nel solo ed unico interesse della comunità e senza fini di speculazione privata e la sua ideazione è stata possibile perché le verifiche svolte dal Cet hanno evidenziato che i territori dei due comuni ricadono nell'ambito della stessa cabina primaria.

Con l'individuazione, pertanto, di aree da destinare a tale utilizzo le due Amministrazioni vogliono fattivamente porre in essere uno strumento di reale contenimento dei costi energetici, di cui andranno a beneficiare in primis i cittadini, ma anche tutto il comparto industriale, artigianale e commerciale. Dopo la costituzione della Cer, difatti, cittadini e attività saranno chiamati a porre in essere una manifestazione d'interesse al fine di aderire alla stessa e ottenerne i benefici.

Tutti i cittadini interessati potranno partecipare all'incontro di giovedì 15 febbraio. Un'occasione di confronto e di analisi costruttiva e condivisa. E' on line anche la possibilità di registrarsi all'appuntamento attraverso il link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-comunita-energetica-rinnovabile-810286929017?aff=oddtdtcreator.