La casa abbandonata era diventata una centrale dello spaccio di cocaina, un arresto

Terni, 29 maggio 2023 – Pusher occupa una casa abbandonata e ne fa 'centrale' dello spaccio. Protagonista un ventunenne di origini magrebine che è stato arrestato dai carabinieri. Sono stati alcuni residenti di Collescipoli a segnalare alle forze dell'ordine lo strano via vai di giovani in quel casolare abbandonato a ridosso del centro della frazione.

L'arrestato è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato sorpreso dai carabinieri in flagranza di reato a cedere una dose di cocaina a una donna. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto per il ventunenne l'obbligo di firma in un comando dell'Arma.