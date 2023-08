La storia di Jeanne Calment, la donna più longeva del mondo. (O forse no)

Firenze, 4 agosto 2023 – Il 4 agosto del 1997 moriva, alla veneranda età di 122 anni, la donna più longeva del mondo. Si chiamava Jeanne Louise Calment, era nata ad Arles nel 1875, e fin dal 1995 venne riconosciuto come l'essere umano più longevo della storia. La sua età è stata ufficialmente certificata, come la sua morte naturale, avvenuta ad Arles. Tra gli eventi memorabili della sua vita, l’incontro con Vincent van Gogh nella bottega di suo padre, dove i pittori andavano a comprare pennelli. A ribadire l'imprevedibilità della longevità, a chi le chiedeva del suo segreto, rispondeva a che aveva smesso di fumare pochi anni prima. Di certo abitava in una piccola comunità, lontana dalla vita stressante della grande città, dove c'erano relazioni e socialità, elementi che oggi sono sempre più difficili da trovare. Era l’ultima di quattro figli, venne al mondo quando in cielo per volare si usavano le mongolfiere. Sposò suo cugino di secondo grado, e di lui ricordava: “Quando la Tour Eiffel era ancora un mozzicone d'acciaio, mi portava al cinema dei fratelli Lumieres”. In Francia con la sua famiglia partecipò nel 1885 al funerale del secolo, quello di Victor Hugo. Fu testimoni di due secoli: quando era bambina per viaggiare si andava in carrozza, attraversò due guerre mondiali, vide l’uomo andare sulla Luna, le strade riempirsi di automobili, il crollo del muro di Berlino, e passò da quando si comunicava col telegrafo all’avvento di internet. Trascorse gli ultimi anni in una casa di riposo per anziani, si svegliava alle otto e alle andava a dormire alle sette e mezzo di sera, la sera non cenava e continuò a fumare due sigarette al giorno. Tuttavia secondo due scienziati russi, questa donna non sarebbe affatto vissuta 122 anni e 164 giorni come tutti pensano. In realtà sarebbe morta quando non aveva neanche 60 anni e la sua identità sarebbe stata 'rubata' da sua figlia. Almeno secondo la teoria del matematico russo Nikolay Zak appoggiata dal gerontologo Valery Novoselov, secondo i quali la vera Jeanne-Louise Calment è morta nel 1934 all'età di 59 anni e la donna che ha ricevuto la palma d'oro per la maggiore longevità di sempre era sua figlia Yvonne - morta a 99 anni - che avrebbe assunto l'identità della madre scomparsa per non pagare le onerose tasse di successione francesi. Nikolay Zak è stato accusato da alcuni di basarsi solo su prove circostanziali. La sua teoria è stata respinta da Jean-Marie Robine, il gerontologo francese che ha contribuito a convalidare l'età di Calment negli anni Novanta. Secondo il direttore dell'Istituto nazionale francese per gli studi demografici, Nicolas Brouard, il matematico russo ha fatto "un ottimo lavoro". In ogni caso, ha aggiunto, per risolvere la questione una volta per tutte bisognerebbe riesumare i corpi di Jeanne-Louise e Yvonne Calment. Nasce oggi

