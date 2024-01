It Alert: nuovi test in arrivo in Toscana. Ecco dove e quando

Firenze, 18 gennaio 2024 – Una nuova serie di test per IT-alert, il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro paese, coinvolgerà i cittadini di Prato e Campi Bisenzio martedì 23 gennaio alle ore 14.30. Come nel caso dei precedenti test, chi riceve il messaggio non ha nulla da temere e non dovrà fare nulla. Un link rimanderà alla pagina web del sito IT-alert, dove sarà possibile visionare il testo reale che i cittadini riceverebbero in caso di allarme. Sulla pagina sarà presente anche un questionario, a cui sono tutti invitati a rispondere. È utile ricordare che il sistema di allarme pubblico sarà operativo per le diverse tipologie di rischio, solo dopo l'esito positivo della fase di sperimentazione. Per quanto riguarda le due zone interessate, il rischio ipotizzato è quello di un incidente industriale all’interno dello stabilimento Toscochimica.