Irene Grandi al "Tributo Sergio Endrigo"

Terni, 10 luglio 2023 - Sarà Irene Grandi la protagonista musicale dell' undicesima edizione del “Tributo Sergio Endrigo” che si svolgerà il primo fine settimana di settembre (1 ,2 e 3 ) per concludersi poi nella serata finale del 6. Lo annuncia l'associazione Terni Città Futura organizzatrice della tradizionale manifestazione che in onore del grande Sergio Endrigo, ternano d'adozione che riposa al cimitero civico. “Continuiamo a puntare sulle nuove generazioni, convinti che per i successi del futuro si possa e si debba attingere al grande patrimonio della canzone italiana di cui Endrigo è stato indiscusso protagonista – spiega l'associazione – . Fin dalla prima edizione abbiamo scelto di valorizzare angoli della nostra città, per questo le serate del contest musicale quest'anno animeranno Largo Mazzancolli in via Cavour. Per la serata principale è stata scelta Villa Lago, un luogo splendido da sempre nel cuore dei ternani, purtroppo troppo a lungo dimenticato e che speriamo a partire dal Tributo Endrigo possa tornare a splendere e a vivere di eventi e iniziative».