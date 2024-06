Io in lista per Boggi sindaco al fianco delle imprese

San Giuliano Terme, 6 giugno 2024 – "Ho accolto l'invito di Ilaria Boggi di candidarmi nella lista civica che sostiene la sua candidatura a sindaco per tanti motivi, ma tra i principali c'è la volontà di sostenere le imprese locali e costituire un fondo apposito per sostenere le start up e per le aziende che decidono di aprire le loro sedi a San Giuliano Terme". Così Gianluca Gambini, già campione di preferenze negli anni scorsi con la Lega a Pisa, ha deciso di candidarsi con la lista Boggi Sindaco alle comunali di San Giuliano. "Nel nostro programma - spiega l'ex esponente del Carroccio - c'è la previsione di zero tasse alle imprese per il primo anno di attività a condizione che restino sul territorio almeno due anni, ma anche aiuti sugli affitti e alle cooperative sociali, sostegno all'edilizia sociale e all'agricoltura a km 0. Oltre all'attenzione per valorizzare il patrimonio artistico, i percorsi naturalistici e la straordinaria via dell'olio dei monti Pisani fino alla quasi dimenticata e mai valorizzata Marina di San Giuliano che ha spiagge bellissime". Gambini ricorda anche il suo ricorso vinto "contro la Giunta per la nomina in Geofor, sommando quindi la dura ma costruttiva opposizione ad una grande vittoria giuridica". "Metto quindi a disposizione di San Giuliano - conclude - la mia esperienza politica e amministrativa maturata in consigli comunali, provinciali e negli enti pubblici sviluppata nel tempo sempre dalla parte e nell'interesse dei cittadini".