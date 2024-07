Investe tre persone con l'auto e fugge: rintracciato il pirata della strada

San Miniato, 23 luglio 2024 - Investe tre persone e poi scappa via con l'auto. I carabinieri della compagnia di San Miniato, al termine di una serrata attività d’indagine, hanno denunciato in stato libertà una persona, per il reato di fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso. In particolare, l'automobilista, in prossimità di un attraversamento pedonale, ha investito tre persone per poi darsi alla fuga, senza prestare soccorso. I militari della stazione di Ponte a Egola, intervenuti sul posto, hanno raccolto le testimonianze delle tre vittime e di altre persone presenti al momento dell’incidente, che però non erano state in grado di fornire la targa dell’autovettura, sommariamente descritta. I pochi riscontri raccolti non hanno scoraggiato i militari intervenuti che hanno fin da subito iniziato certosini accertamenti, condotti senza soluzione di continuità, attraverso l’attento vaglio delle immagini di videosorveglianza comunale e successivi riscontri nella banca dati dell’anagrafe. Dopo un mese di lavoro, la tenacia dei militari è stata premiata: i dati raccolti comparati con le testimonianze acquisite dalle vittime e dai testimoni, hanno infatti permesso di giungere a identificare del pirata della strada e a denunciarlo all’autorità giudiziaria.