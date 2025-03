Incontro con Franco Vaccari a Terranuova

Arezzo, 31 marzo 2025 – Incontro con Franco Vaccari Parliamo di educazione

Appuntamento rivolto ai genitori, in programma il 9 aprile 2025 dalle ore 20:45 alle 22:30, nell’aula del consiglio comunale (via Poggio Bracciolini 3 b)

Il Comune di Terranuova, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, organizza un nuovo incontro del ciclo “Scuola Genitori”, intitolato "Parliamo di educazione con i genitori, per creare un’alleanza nella comunità educante”. L'appuntamento si terrà il 9 aprile 2025, dalle ore 20:45 alle 22:30, nell’aula del Consiglio comunale, in via Poggio Bracciolini 3b. Durante l’incontro, lo psicologo Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace, guiderà una riflessione sulle tematiche fondamentali dell’educazione, concentrandosi in particolare sull'importanza delle regole per i figli. Spiegherà come definire e applicare i limiti necessari per favorire una crescita sana e armoniosa. Affronterà anche il tema del conflitto, spiegando come trasformarlo in una risorsa positiva all’interno delle relazioni familiari, trasformandolo in un’opportunità di crescita.

“Questo incontro rappresenta un’opportunità preziosa per rafforzare la nostra comunità educante, un’alleanza che coinvolge famiglie, scuola e territorio, unendo forze e competenze per promuovere il benessere e la crescita equilibrata dei nostri figli. Solo lavorando insieme possiamo offrire loro un supporto solido e stimolante, che li aiuti a diventare cittadini consapevoli e responsabili” ha detto l’assessora all’istruzione, Sara Grifoni. "Il nostro Istituto collabora attivamente con Rondine Cittadella della Pace, da quest'anno scolastico, infatti, abbiamo iniziato un percorso sperimentale nelle classi 1D della primaria e 1D della secondaria di primo grado che funzionano con il "Metodo Rondine". Nelle nostre classi si insegna ad affrontare e gestire il conflitto, competenza indispensabile per affrontare le sfide del futuro. Condividere con i genitori la nostra scelta è un momento di crescita significativa per tutti: scuola, famiglie e territorio" ha affermato la dirigente scolastica, Luisella Orsini.

Nel corso della serata, verrà approfondito il concetto che educare i figli alle regole non significa solo stabilire dei limiti, ma anche offrire loro la possibilità di esplorare confini che sono essenziali per una crescita equilibrata e sana. Questo processo è fondamentale tanto nell'infanzia quanto nell'adolescenza, in quanto consente ai giovani di sviluppare un senso di responsabilità, di rispetto verso gli altri e verso sé stessi. Inoltre, verrà sottolineato come la gestione dei conflitti, se affrontata in modo costruttivo, rappresenti una risorsa importante per la crescita delle relazioni familiari, favorendo lo sviluppo di relazioni più consapevoli e mature.

L'ingresso all'incontro è gratuito, ma è necessaria la prenotazione tramite il seguente link: https://forms.gle/kpaqU5SBxyuQ7ytU8 Per maggiori informazioni: Istituto Comprensivo Giovanni XXIII: tel. 055973083 Ufficio Servizi Scolastici: tel. 0559194785