Incidente oggi in A1, traffico nel caos e lunghe code verso Firenze

Firenze, 6 novembre 2023 – Mattina di caos in autostrada A1 a causa di un incidente tra due auto avvenuto all’altezza del km 315 tra Incisa e Firenze Sud, in direzione Firenze. Come fa sapere Autostrade per l’Italia, il traffico risulta momentaneamente bloccato con lunghe code, fino a 8 km, verso Firenze. In direzione opposta, rallentamenti per curiosi.

Le strade alternative

Per coloro che sono diretti verso Firenze, solo per i veicoli leggeri, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Incisa e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada a Firenze sud.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.