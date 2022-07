Autostrada A1 oggi, schianto tra due camion e un pullman: tratto chiuso

Firenze, 1 luglio 2022 - Due camion e un pullman si sono scontrati sull'autostrada A1 tra Firenze e Sasso Marconi in direzione nord. Il tratto autostradale è stato chiuso. Code dunque tra Bivio A1-Variante e Sasso Marconi verso Bologna. Lo schianto è avvenuto all'altezza del chilometro 204. Chi è diretto a Bologna deve uscire a Sasso Marconi, dove si sono formati diversi chilometri di coda. Autostrade per l'Italia consiglia poi di utilizzare la Strada Provinciale 325 e poi la Strada Statale 64 Porrettana per rientrare in autostrada a Bologna Casalecchio, sul raccordo di Casalecchio. Per i soli possessori di Telepass è possibile rientrare a Sasso Marconi Nord. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.