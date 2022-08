Incendi, i tristi numeri di Legambiente: nel 2021 in Toscana 233 ettari in fiamme

Firenze, 4 agosto 2022 - In Toscana nel 2021 sono stati 233 gli ettari di superfici boscate e non devastati dalle fiamme (+65% sul 2020) mentre i reati tra incendi dolosi, colposi e generici sono stati 379 (erano 230 nel 2020) con 112 persone denunciate (erano 68 nel 2020).

Sono i numeri di 'Toscana in fumo', analisi presentata in occasione di Festambiente, la festa nazionale di Legambiente in svolgimento a Rispescia (Grosseto). Negli ultimi 14 anni sono bruciati oltre 6mila ettari: interessati 38 comuni. Ancora, dal 2008 al 2021, riguardo alle aree protette, in Toscana è andata in fumo una superficie di 903 ettari.

Come sotolineato da Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente e della segreteria nazionale Legambiente "la Toscana è sotto le fiamme: ettari su ettari di aree di grande pregio naturalistico stanno andando in fumo proprio in queste ore, complice il caldo eccessivo, con una sequenza di inneschi a poca distanza l'uno dall'altro e incendi che divampano a macchia di leopardo, causando danni enormi in termini di perdita di biodiversità".

Niccolò Gramigni