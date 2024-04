Inaugurato l’accesso nord alla Fortezza Medicea

Arezzo, 13 aprile 2024 – Dopo poco meno di un anno di lavori è stato inaugurato questa mattina l’accesso nord alla Fortezza Medicea, intervento compreso nel progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’area destinata a percorso turistico legata all’itinerario dei Cammini di Francesco finanziato dal Ministero dei Beni Culturali per complessivi 270mila euro. L’accesso consente il collegamento del tratto dell'antica Via Romea e dei Cammini di Francesco, che dagli archi costeggia il cimitero e sale fino al Bastione della Diacciaia, direttamente al Prato in prossimità dell'ingresso della Fortezza. All’inaugurazione erano presenti l’assessore Alessandro Casi, l’assessore Simone Chierici, il Vescovo Andrea Migliavacca, il Primo Rettore della Fraternita dei Laici Pierluigi Rossi, il funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio arch. Donatella Grifo, gli architetti progettisti Daniele Talozzi e Jacopo Lucci.