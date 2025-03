Inaugurato il Parco giochi inclusivo di via Rodolfo Morandi ad Albergo

Arezzo, 21 marzo 2025 – Taglio del nastro venerdì 21 marzo ad Albergo per la nuova area giochi inclusiva, all’interno del Parco pubblico posto in via Rodolfo Morandi. Uno spazio verde urbano riqualificato, valorizzato e con un’area giochi completamente inclusiva.

L’intervento, grazie al contributo di Coingas, è stato realizzato in attuazione all’obiettivo generale del Comune di Civitella in Val di Chiana di valorizzare, riqualificare, realizzare aree verdi e spazi all’aperto dotando il parco anche di giochi inclusivi, il tutto finalizzato a garantire maggiore fruibilità degli spazi da parte dei bambini con diverse abilità.

“Da diversi anni l’Amministrazione comunale di Civitella – hanno spiegato il Sindaco Andrea Tavarnesi e l’Assessore ai Lavori pubblici Ivano Capacci – intende riqualificare quelli che sono i suoi parchi giochi, sostituendo gli attuali con giochi inclusivi che sono rivolti a tutti i bambini. A piccoli passi cerchiamo di riqualificare i parchi giochi di tutte le frazioni. Alcuni li realizziamo con il contributo di Coingas che si ringrazia per la vicinanza al territorio”.

“Coingas – ha commentato l’Amministratore unico Paola Petruccioli – continua a sostenere tutti i suoi soci, che sono tutti Enti pubblici, quando le finalità sono così meritevoli, finalizzate al benessere collettivo in questo caso dei bambini. I giochi hanno lo scopo non solo di farli divertire ma anche di socializzare e crescere, quindi è un progetto meritevole e sono molto orgogliosa che Civitella abbia utilizzato così il sostegno di Coingas”.

Il progetto presentato ha previsto la sostituzione dei giochi nell’area verde di via Rodolfo Morandi, danneggiati dal tempo, con giochi inclusivi. L’area, già punto di aggregazione per la zona, ha un carattere inclusivo grazie all’installazione di idonee attrezzature ludiche fruibili da bambine e bambini diversamente abili.

Una nuova area giochi inclusiva è già stata realizzata a Badia al Pino, all’interno del parco pubblico in via Gramsci, con risorse proprie e in parte finanziato dal contributo del Consiglio regionale della Toscana. Inoltre, un altro gioco inclusivo è stato installato anche nel parco pubblico di Viciomaggio, in via dell’Olmo, mentre una nuova area giochi inclusiva è stata realizzata all’interno del parco pubblico in viale Andromeda a Pieve al Toppo, sempre grazie al contributo di Coingas.

Il prossimo intervento programmato dall’Amministrazione è previsto nel parco pubblico della Liberazione in via Molinara a Tegoleto, quest’ultimo reso possibile grazie al contributo importante dell’Associazione C&T Comunità di Tegoleto.