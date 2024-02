In fuga dalla Campania verso il Paese d'origine con la figlia di quattro anni, individuata ad Arezzo

ARezzo, 29 febbraio 2024 – In fuga verso il Paese d'origine con la figlia di quattro anni, una donna straniera e' stata individuata dai carabinieri dopo l'allarme lanciato dal marito. Nella notte di domenica scorsa, l'uomo, anch'egli straniero, ha telefonato al 112, spiegando che, dopo essere rientrato a casa dopo alcuni giorni, aveva scoperto che la moglie stava tentando di raggiungere il loro Paese d'origine, portando con se' la figlia di quattro anni. Subito sono scattate le ricerche e, dopo accertamenti lampo, i militari dell'Arma della compagnia di Mirabella Eclano (Avellino) sono riusciti a reperire non solo targa e modello del minivan a bordo del quale la donna stava viaggiando, ma anche il numero di telefono del conducente, che pero' non rispondeva alle chiamate. E' stata, allora, inoltrata una tempestiva richiesta di localizzazione satellitare che, grazie all'opera di coordinamento con le centrali operative dell'Arma, ha permesso di intercettare il veicolo in provincia di Arezzo. I carabinieri del posto hanno, quindi, individuato e fermato il veicolo; la donna e la bambina sono state portate in caserma e di qui, avvisate le competenti Autorita' giudiziarie, affidate ai servizi sociali. La donna dovra' ora rispondere di sottrazione di persona incapace.