Imprenditrici della Toscana e della Repubblica Ceca a confronto

Firenze, 2 ottobre 2021- Uno scambio culturale e professionale quello avvenuto ieri pomeriggio tra le socie di AIDDA Toscana (Associazione Donne Dirigenti di Azienda) e una delegazione di imprenditrici provenienti dalla Repubblica Ceca. La presidente Paola Butali ha organizzato l'incontro nei locali dello Chalet Fontana, dove le signore hanno potuto scambiarsi esperienze tra l'imprenditoria Ceca e quella Italiana, nell'ottica di future collaborazioni e del reciproco accrescimento «Soprattutto -spiega la presidente di AIDDA Toscana Paola Butali- ci siamo scambiate informazioni sulle principali innovazioni tecnologiche e sui materiali che servono, con particolare interesse per il settore della moda. Incontri come questo sono auspicabili sia dal punto di vista culturale che professionale, perché permettono di toccare con mano realtà parallele di Paesi partner, nonché conoscere dal vivo le persone che con il proprio lavoro e con la propria dedizione le rendono possibili». Presenti all'incontro imprenditrici Ceche nel campo del design tessile, immobiliare, architettura e scenografia teatrale, riciclaggio imballaggi, consulenza aziendale, studio della storia dell'arte e della produzione di industrie culturali. La presidenza di Paola Butali ad AIDDA Toscana è molto improntata anche sugli aspetti della condivisione di esperienze culturali di pregio, tanto che appena pochi giorni fa le socie sono state accolte dalla Professoressa Cristina Acidini, presidente dell'Opera di Santa Croce, per una visita guidata ai sepolcri delle grandi donne del passato fiorentino, ospitati nei magici ambienti della Basilica. Di grande impatto emozionale, a detta delle socie presenti, anche la mostra temporanea “Dante. Il Poeta Eterno”, allestita nella cappella Pazzi e presentata per l'occasione dall'artista Felice Limosani. Caterina Ceccuti