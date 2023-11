Il sindaco Fabrizio Innocenti saluta il nuovo Comandante di Stazione Luogotenente Stefano Petruzzi

Arezzo, 11 novembre 2023 – Dal Valdarno, dove era Comandante della Stazione Carabinieri di Loro Ciuffenna, il Luogotenente Petruzzi arriva a Sansepolcro per dirigere la stazione Carabinieri territoriale. Originario di Città di Castello ha lavorato anche nelle province di Caserta e di Roma, dove ha trascorso buona parte del suo percorso professionale. Giunto a Sansepolcro, al comando della Stazione Carabinieri, si è recato a Palazzo delle Laudi con il Comandante di Compagnia, Capitano Carmine Feola, per incontrare il primo cittadino che ha dato il benvenuto al Luogotenente augurandogli buon lavoro, sottolineando l’importanza della collaborazione fra le istituzioni e le forze dell’ordine territoriali per il bene della città e dei cittadini.