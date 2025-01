Il sindaco Alessandro Ghinelli all'inaugurazione di Vicenza Oro

Arezzo, 18 gennaio 2025 – Il sindaco Alessandro Ghinelli all'inaugurazione di VOJ

Il sindaco Alessandro Ghinelli ha preso parte questa mattina alla inaugurazione di VicenzaOro January, la kermesse internazionale di inizio anno dedicata al settore dell'oreficeria e gioielleria, visitata da centinaia di buyers da tutto il mondo e indicatore privilegiato dell'andamento del mercato. Ha quindi visitato gli stand degli operatori aretini, con i quali si è confrontato sul futuro di un settore che rimane fondamentale e prioritario per la nostra economia, ed ha incontrato il presidente di IEG Maurizio Renzo Ermeti insieme alla delegazione aretina in visita alla fiera. Nel pomeriggio il sindaco Ghinelli ha preso parte alla presentazione dedicata al mondo orafo del progetto “Le stanze dell'Opera” 2025 organizzato dalla fondazione Guido d'Arezzo, insieme al direttore artistico Mario Cassi e al direttore della fondazione Lorenzo Cinatti, progetto di studio e perfezionamento per giovani talenti della lirica che intende stimolare il mecenatismo avvicinando il mondo dell'imprenditoria con quello del bel canto e il cui obiettivo 2025 sarà la realizzazione ed esecuzione del Rigoletto. In occasione di OroArezzo 2025 sarà inoltre replicato il “Gianni Schicchi” messo in scena a settembre scorso al Teatro Petrarca e che ha sancito il successo dell'”abbinamento opera e gioielli ideato da Confindustria FEDERORAFI, con ben 60 monili di aziende non solo aretine che sono stati indossati e valorizzati dai protagonisti.