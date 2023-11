Arezzo, 21 novembre 2023 – In vista della iniziative della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne il Corso di Laurea in “Scienze dell’Educazione e della Formazione” e il Corso di Laurea Magistrale in “Scienze per la Formazione e la Consulenza Pedagogica nelle Organizzazioni” dell’Università di Siena organizzano, per il prossimo 23 novembre, il seminario di studio "Dovremmo essere tuttə femministə" Un’ educazione antisessista per un futuro senza femminicidi”. Si discuterà su come e a quali condizioni è possibile promuovere apprendimenti antisessisti nei contesti di lavoro e della vita quotidiana. L’appuntamento si aprirà alle ore 9.30 nell’aula 1 del campus del Pionta di Arezzo, viale Cittadini 33 con i saluti del Rettore Roberto Di Pietra, di Alessandra Viviani, Delegata per le Politiche di inclusione ed equità dell’Ateneo e di Cristina Capineri, direttrice del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive.

All’evento, che si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’Università di Siena in occasione Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, interverranno le docenti Loretta Fabbri, Francesca Bianchi, Serenella Civitelli, Monica Fedeli, Teresa Grange, Maria Luisa Iavarone e Paola Piomboni, con il coordinamento di Nicolina Bosco e Francesca Bracci.

Altri eventi sono in corso di svolgimento a Siena; l’elenco completo delle iniziative promosse dall’Università di Siena sono pubblicate sul sito di Ateneo: www.unisi.it/unisilife/eventi/giornata-internazionale-25-novembre.