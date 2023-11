Il Rotary Firenze celebra Italo Calvino

Firenze, 9 novembre 2023- Tra le letture di Enzo Fileno Carabba, la musica delle sassofoniste del Duo Meissa e la cornice, splendida, di Villa Bardini e del suo giardino affacciato su Firenze, la serata organizzata dal Rotary Club Firenze per celebrare i cento anni dalla nascita di Italo Calvino si è presto trasformata in una magia condivisa da oltre 70 persone presenti. “L'essere di Calvino, nel centenario dalla nascita – è stato il commento del presidente del Rotary Firenze Niccolò Abriani -, ci riporta a quel suo stoicismo minimalista, poco spettacolare – come d'altronde lo sono tutte le pratiche virtuose - che consiste nel fare bene le cose fattibili. E proprio a questo suo aspetto umano vorrei ispirarmi in questo anno rotariano, seguendo il solco della tradizione filantropica del Rotary International, votata anche a questa alta ispirazione. A marzo del 2025 il nostro Rotary Club compirà cento anni, durante i quali ci siamo impegnati a fare tesoro della tradizione lungimirante dell'essere rotariani, e degli ideali di amicizia, altruismo e gentilezza che gli sono propri. Non a caso, il prossimo 24 febbraio abbiamo programmato una visita – con relativo service – alla Cittadella della Pace di Rondine, insieme ai giovani e giovanissimi soci dei nostri Rotaract ed Interact, di modo da toccare con mano questa realtà meravigliosa nella quale ragazzi ucraini e ragazzi russi convivono in armonia.” Ad organizzare per il Club il reading letterario con musica dal vivo è stata Stefania Costa, presidente dell'Associazione Culturale La Nottola di Minerva. Protagonisti, come si è detto, lo scrittore e giornalista Enzo Fileno Carabba - autore del libro “Il giardino di Italo” – e le sassofoniste Alda Dalle Lucche e Giulia Fidenti. Caterina Ceccuti