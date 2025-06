Il grande sostegno della delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi alla ricerca scientifica d'eccellenza: una borsa di ricerca a Elena Daveri

Arezzo, 5 giugno 2025 – I fondi raccolti durante lo scorso anno, grazie al grande impegno della delegazione aretina - guidata da Laura Carlini – hanno permesso di finanziare la borsa di ricerca biennale della ricercatrice Elena Daveri.

La dottoressa Daveri, che verrà premiata venerdì 6 giugno alle ore 11.00 presso l'Aula Magna dell'Università Statale di Milano, durante l'annuale cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca scientifica di Fondazione Veronesi, è impegnata quotidianamente presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, in un progetto che mira a studiare l'impatto che i cambiamenti degli stili di vita hanno verso la risposta immunitaria antitumorale.

Uno stile di vita sbilanciato verso una dieta ricca di grassi, insieme alla carenza di attività fisica, favoriscono l'instaurarsi di processi infiammatori cronici che sono alla base dello sviluppo e della progressione tumorale. Studi recenti hanno dimostrato che, sia nei pazienti con predisposizione genetica allo sviluppo di cancro, sia in quelli con malattia oncologica ancora in fase iniziale, un intervento nutrizionale con riduzione di grassi e aumento di fibre induce una riprogrammazione metabolica e funzionale delle cellule immunitarie. I risultati della ricerca permetteranno di identificare nuovi meccanismi molecolari basati sulla “modulazione” metabolica che, in futuro, potranno essere utilizzati come veri e proprio approcci preventivi e terapeutici contro il cancro, basati sull'alimentazione e la risposta immunitaria.

Il finanziamento alla dottoressa Elena Daveri è stato possibile grazie al grande impegno profuso dalla delegazione aretina - composta da Laura Carlini, Francesca Cencini, Giuliana Frangipani, Giulia Fondelli, Mariangela Martini, Sandra Pancini, Michela Pellegrini, Francesca Pizzi, Marta Salvi e Flavia Sandrelli - e dalle aziende e realtà commerciali del territorio che hanno deciso di dare il proprio contributo alla ricerca scientifica a beneficio dei pazienti di oggi e di domani.

“Finanziare il progetto biennale di ricerca della dottoressa Elena Daveri - nata ad Arezzo - è per la nostra Delegazione un importante traguardo, il cui raggiungimento è stato possibile grazie al contributo di tutto il territorio: imprese, esercizi commerciali e singoli cittadini, che ringrazio di cuore con l’auspicio di continuare insieme a sostenere la ricerca scientifica anche nel prossimo futuro” - afferma Laura Carlini, Responsabile della Delegazione di Arezzo.

Chi fosse interessato a mettersi in contatto con la Delegazione di Arezzo di Fondazione Umberto Veronesi può utilizzare l'indirizzo e-mail: [email protected].