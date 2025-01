Il corso musicale del Dovizi di avvia al 20esimo anno

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Il corso musicale de Dovizi di avvia al 20esimo anno.

I risultati e del collaborazioni per un nuovo futuro della scuola di Bibbiena.

L’Assessora alla Pubblica istruzione Vittoria Valentini: “L’insegnamento della musica a scuole è una grandissima opportunità che una famiglia dovrebbe cogliere al volo per la formazione die propri figli”.

“Nella nostra cultura esiste una specie di gerarchizzazione delle materie dove la musica viene vista come un qualcosa in più, non qualcosa di indispensabile. Un vero peccato e una perdita culturale e di sviluppo emotivo enorme per i nostri giovani. In realtà la musica ci aiuta a sostenere la necessità del bambino di scoprire e sperimentare dei modi diversi di esprimersi e provare emozioni. La musica inoltre consente di sviluppare tutte quelle capacità emotive, relazionali, motorie, cognitive e linguistiche insite nel linguaggio musicale. Insomma l’insegnamento della musica è una grandissima opportunità che una famiglia dovrebbe cogliere al volo per la formazione die propri figli. Sono orgogliosa che sul nostro territorio esista da ormai 24 anni - si si considerano gli anni di sperimentazione – un corso musicale istituzionale”.

Con queste parole l’Assessora alla Pubblica Istruzione Vittoria Valentini parla del corso musicale dell’Istituto comprensivo Dovizi di Bibbiena, nato ufficialmente da quasi venti anni, ma attivo da circa ventiquattro anni.

In questo anno di preparazione a un compleanno speciale l’amministrazione intende porre l’attenzione di comunità e famiglie, su questa grande opportunità offerta dal territorio, anche alla luce dei recenti concerti per la Giornata della Memoria, che hanno visto protagonisti ragazze e ragazze di Bibbiena e di Poppi insieme per un evento di straordinaria bellezza e potenza.

La Dirigente del Dovizi la professoressa Alessandra Mucci commenta: “Il corso musicale è stato istituito nell’istituto Dovizi di Bibbiena nel 2006, dopo un percorso di sperimentazione di circa cinque anni precedenti.

Gli strumenti che qui vengono insegnati sono chitarra, pianoforte, violino, flauto traverso. Negli anni scolastici il corso ha sviluppato e incrementato le attività progettuali e le partecipazioni a rassegne, concerti, eventi artistico-musicali.

Oltre alla partecipazione in vallata a numerose manifestazioni, il corso musicale prevede la partecipazione a concorsi in varie località d’Italia (Verona, Livorno, Napoli, Roma), dove gli alunni si sono sempre distinti per qualità e preparazione e hanno ricevuto anche molti premi. La cosa molto bella sono anche le numerose collaborazioni tra le classi strumentali affini con il liceo musicale, realizzando una serie di eventi musicali in gemellaggio con il Liceo Musicale Petrarca di Arezzo, diventati un appuntamento costante negli ultimi anni”.

Ricordiamo inoltre la nascita della RETE ARTI AREZZO, che coinvolge il Liceo Musicale Petrarca di Arezzo e tutti gli Istituti Comprensivi della Provincia ad indirizzo musicale.

A questa collaborazione si aggiunge per Bibbiena quella con il corso musicale dell’istituto di Poppi, gemellaggio volto alla realizzazione di concerti e saggi in comune, oltre che alla condivisione di intenti per la valorizzazione e celebrazione di importanti eventi, come il Giorno della Memoria.

Mucci ricorda l’impegno dell’istituto anche nei confronti di più piccoli: “La scuola ha inoltre strutturato un percorso strumentale collettivo per piccoli gruppi, finalizzato alla divulgazione della pratica musicale nella scuola primaria, denominato “Musica con i Prof” nelle classi IV e V. Lo sforzo che stiamo facendo va nella direzione di un potenziamento della musica in ogni momento della vita scolastica dei nostri studenti, questo perché crediamo nella grande capacità che ha questa forma espressiva, di aiutare i giovani a esprimere le proprie emozioni, cosa non sempre facile in un mondo ad alta complessità come quello che stanno vivendo”.