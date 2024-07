Il corso Its per diventare specialisti dell’intelligenza artificiale

Arezzo, 16 luglio 2024 – Si è tenuto stamattina, presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud, l’Open Day per la presentazione del “CORSO ITS A.I SPECIALIST DEVELOPER – Tecnico Superiore per lo sviluppo di software integrati con strumenti di Intelligenza Artificiale”, corso post diploma finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per la programmazione di software. Gli studenti al termine del corso saranno in grado di comprendere e applicare l’Intelligenza Artificiale nel contesto del marketing, della comunicazione e della risoluzione di problemi aziendali complessi.

Tanti i giovani intervenuti, che hanno assistito alla presentazione del piano di studi del corso e si sono confrontati con Alessandro Tarquini (Responsabile Confindustria Toscana Sud Delegazione di Arezzo e dell’Area Lavoro di Confindustria Toscana Sud), Gabriella Gabrielli (Direttrice del corso ITS), Daniele Simoncini (Docente ITS PRODIGI) e Francesco Camorri (Vice Presidente di Uno Informatica Spa, l’azienda aretina di software specializzata in analisi, progettazione, sviluppo e integrazione di sistemi complessi ad alto contenuto tecnologico.

Il corso AI SPECIALIST DEVELOPER è un corso specialistico sulla programmazione e la realizzazione di software una vera e propria Academy indirizzata a giovani diplomati dai 18 ai 35 anni che desiderano intraprendere un percorso di crescita nel mondo dell’informatica.

Il corso prevede solo 25 posti. Per essere ammessi è necessario il superamento di una prova di selezione.

Il percorso avrà una durata biennale per un totale di 2000 ore, di cui 900 nelle aziende del settore. L’ITS ha la sede operativa ad Arezzo presso la sede di Confindustria Toscana Sud, via Roma 2. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, come nel classico orario lavorativo.

Al termine del percorso l’allievo conseguirà un Diploma Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework).

Il corso è promosso da Fondazione ITS PRODIGI, l’Academy toscana dedicata all’informatica e al digitale che organizza percorsi formativi volti a formare tecnici esperti in ambito informatico che rispondono ai reali fabbisogni delle aziende del territorio. “Alla prima edizione del corso, terminata a giugno, si sono diplomati 20 ragazzi, 9 dei quali in meno di un mese hanno già trovato un’occupazione nelle aziende del nostro territorio; gli altri stanno completando il processo di selezione che li porterà ad essere assunti in tempi rapidi – dice Alessandro Tarquini – sono risultati estremamente positivi che testimoniano la concreta efficacia degli ITS Academy, progettati ed organizzati per fornire formazione di qualità esattamente in linea con i fabbisogni lavorativi delle aziende“. Si tratta di un percorso formativo biennale importante – spiega Gabriella Gabrielli - Il corso, riconosciuto con un titolo di studio di V livello valido a livello europeo, si concentra sulla pratica e sull’applicazione reale ed è articolato in moduli didattici che prevedono linguaggi di programmazione web, lingua inglese B2, sistemi operativi e cybersecurity, business intelligence e data Analytics, metodologie Devops e Agile, transizione 5.0 e sviluppo di software integrati con strumenti di intelligenza artificiale. Le aziende stanno adottando l’AI per migliorare l’efficienza, l’automazione e l’analisi dei dati. I giovani con competenze in AI avranno un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro”. “Reperire personale formato da inserire in azienda oggi è molto difficoltoso ed è un problema trasversale per tutte le imprese del nostro settore – afferma Francesco Camorri - ringrazio Confindustria Toscana Sud e Assoservizi per questa opportunità, che ci permette di avere risorse già skillate, con un training importante alle spalle e che sono pronte per entrare nel mondo del lavoro”.

Tra gli obiettivi dell’ITS anche la volontà di incentivare l’occupazione femminile nei settori STEM incoraggiando le ragazze ad intraprendere un percorso formativo dedicato all’ICT, area dove la presenza femminile risulta ancora troppo marginale.

E’ possibile iscriversi fino al 10 ottobre 2024. Per maggiori informazioni contattare Assoservizi, via Roma 2 Arezzo, tel. 0575/401707, email [email protected] .