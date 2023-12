Arezzo, 21 dicembre 2023 – Il Comune diArezzo smentisce la notizia riguardo a un presunto attacco hacker al sistema informatico dell'Ente. «Tutti i siti e gli applicativi sono correttamente funzionanti e nessun riscatto in criptovalute è stato richiesto» ha dichiarato l'assessore competente Monica Manneschi. «Si tranquillizza tutta la cittadinanza - commenta l'assessore - : l'amministrazione comunale non solo ha sempre operato per garantire la massima sicurezza alle sue infrastrutture hardware e software, ma ha nei confronti della cittadinanza la massima trasparenza e condivisione».