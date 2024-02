Il comune di Pratovecchio Stia insignito della bandiera Gialla

Arezzo, 13 febbraio 2024 – Nell’ambito del Salone del Camper, che si è tenuto alle Fiere di Parma alla fine del 2023, il Comune di Pratovecchio Stia è stato insignito della bandiera Gialla per l’Area Camper Capodarno di Pratovecchio dalla Federazione Nazionale ACT Italia (Associazione Nazionale Campeggiatori Turistici d’Italia).

L’importante riconoscimento viene dato a quelle amministrazioni comunali che hanno investito risorse ed energie in accoglienza ed in qualità con servizi a favore del “Turismo del movimento”. Ad oggi le Amministrazioni “Bandiera Gialla” sono 103 sparse sul territorio nazionale e con l’ottenimento del prestigioso riconoscimento, Pratovecchio Stia è diventato partners della Federazione Nazionale ACT Italia in manifestazioni future e sarà inserito in un “circuito” privilegiato di eccellenza, a reciproco vantaggio di ospiti ed ospitanti. Un ottimo risultato ad un anno dall’apertura dell’area Camper alle porte di Pratovecchio, un un riconoscimento che premia l’impegno profuso nel realizzare una così importante infrastruttura ricettiva che va a coprire un segmento di mercato sempre più importante e in espansione come quello del turismo itinerante.

L’Area Capodarno, illuminata e recintata, comprende 53 piazzole tutte dotate di allaccio elettrico ed è dotata di area di carico e scarico, Wi-fi e impianto di videosorveglianza. L’accesso all’area avviene tramite smatphone, con App dedicata (in Area) che consente di gestire in completa autonomia l’ingresso e l’uscita, l’erogazione dei servizi e i relativi pagamenti, che saranno fatti on line mediante carta di credito o prepagata. Dall’area di sosta, aperta tutta l’anno h24, passa la Ciclovia dell’Arno.