Il 9 maggio la 25 Giornata Europea, l'Europa contro il genocidio a Gaza: i cattolici democratici Aretini aderiscono

Arezzo, 7 maggio 2025 – DEMOS per GAZA: non uccidere!

9 maggio '25 Giornata Europea, l'Europa contro il genocidio a GAZA. I cattolici democratici Aretini aderiscono.

L'Osservatorio DEMOS, da più di 20 anni impegnato sui piani sociali, culturali, civili, aderisce all'iniziativa “L'ULTIMO GIORNO di GAZA” 9 MAGGIO Giornata dell'Europa contro il Genocidio a GAZA.

Iniziativa promossa da associazioni, movimenti, intellettuali (tra cui il Prof Tomaso Montanari), dalla parte della VITA, contro la morte e la cultura della guerra.

A GAZA è un genocidio!

Il 9 maggio '25 GIORNATA dell'EUROPA, GIORNATA CONTRO IL GENOCIDIO a GAZA.

“ A Gaza e in Ucraina, nella Cisgiordania, in Libano, in Yemen, in Siria, in Sudan, in Myanmar, in Kashmir, nella Repubblica Democratica del Congo e in troppi altri paesi del nostro mondo ci sono persone che continuano ad ammazzare senza scrupoli ed altre che vengono uccise, seviziate e affamate senza pietà. Ultimo giorno di Gaza” Giornata di mobilitazione contro il genocidio. Spezziamo la solitudine e l’impotenza come individui e come associazioni. Facciamo diventare Gaza protagonista della giornata dell’Europa. Facciamolo con una mobilitazione generale sui social: Instagram, Facebook, X. Inondiamo il web di post. Pubblichiamo sui nostri social gli hashtag: #ultimogiornodigaza #gazalastday. Postiamo quel che vogliamo, che ci rappresenta: brevi video (con versi, canzoni, letture, riflessioni…); disegni; un cartello con una frase; una foto; una vignetta; l’immagine del logo dell’iniziativa. E infine condividiamo, condividiamo, rilanciando più post possibili con gli hashtag #ultimogiornodigaza #gazalastday “.

UN GIORNO QUALCUNO TI CHIEDERA’: MA TU COSA HAI FATTO ?

I cattolici democratici di DEMOS invitano alla mobilitazione generale contro la cultura della guerra, contro il genocidio a GAZA nella GIORNATA dell’EUROPA.

I cattolici democratici di DEMOS propongono e chiedono al Governo della Repubblica Italiana e ai Governi democratici d’EUROPA il ritiro di TUTTI gli Ambasciatori da Tel Aviv fino al cessate il fuoco a Gaza, il libero passaggio degli aiuti umanitari e al rilascio di TUTTI gli ostaggi israeliani: sarebbe uno straordinario GESTO di DIPLOMAZIA di PACE.

“Non si fa la guerra senza soldi, senza soldi non si fa la guerra” , no al commercio delle armi, basta genocidio a GAZA.

Il 9 maggio ’25 GIORNATA per l’EUROPA, GIORNATA per GAZA, DEMOS con i Costruttori di PACE dell’ULTIMO GIORNO di GAZA.

DEMOS Osservatorio cattolici democratici