Il 25 aprile a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 23 aprile 2024 – Si rinnova anche quest’anno la cerimonia per ricordare i drammatici momenti vissuti dagli italiani durante la seconda guerra mondiale. Le celebrazioni per la Festa della Liberazione prenderanno il via alle ore 8.00 con le deposizioni di mazzi di fiori nei vari monumenti che ricordano azioni significative per la storia della libertà di Castiglion Fiorentino. Il programma prosegue alle ore 10.00 con la Santa Messa in commemorazione dei caduti presso la chiesa di San Francesco e alle ore 11.00 è prevista la deposizione di una corona di alloro presso il monumento ai Caduti dei Giardini Pubblici alla presenza della cittadinanza. Al termine della cerimonia è prevista la visita alla Mostra dei documenti dell’Archivio della Biblioteca allestita nell’atrio del Palazzo Comunale.

Questi gli orari e i luoghi dove verranno depositati i mazzi di fiori.

ore 8,00 Via Valdarnini, intersezione S.R.71, al Monumento in ricordo a Gabriele Valdarnini, partigiano deceduto in combattimento in territorio Jugoslavo;

ore 8,10 Loc. Manciano, al Monumento ai Caduti;

ore 8,20 Loc. Brolio, al Monumento ai Caduti;

ore 8,30 Loc. Castroncello, al Monumento ai Caduti;

ore 8,45 Via XIX dicembre 1943, al Monumento alle Vittime della Guerra;

ore 8,50 Via Dante Brocchi, alla Stele in suo ricordo ucciso in località S. Cristina;

ore 9,00 Cippo Tre Acque - Toppo Frassinello

ore 9,10 Loc. Montecchio, al Monumento ai Caduti;

ore 9,25 Loc. La Foce, al Cippo che ricorda il sacrificio della Sig.ra Gabriella De Roseè

ore 9.40 Mammi, al Cimitero

ore 9.45 Località Senaia, presso il Cippo in ricordo dei fucilati nel 1944.