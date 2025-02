I movimenti incalzano sull’acqua pubblica: «Le analisi siano fatte anche da Asl e Arpat»

Arezzo, 26 febbraio 2025 – Fa ancora discutere l’acqua. Vogliono vederci chiaro il Movimento Municipalista, ma anche il Comitato Acqua Pubblica Arezzo, Forum Toscano Movimenti per l’Acqua e Rete Zero pfas Toscana, che intervengono sulla presenza o meno di pfas nell'acqua dei nostri rubinetti, agenti chimici inquinanti scarti di lavorazioni industriali.

Tutto è nato dal report pubblicato da Greenpeace che incriminava l'acqua aretina. Un errore clamoroso per il gestore Nuove Acque che non solo ha presentato contro analisi, ma ha anche messo online sul proprio sito i risultati del monitoraggio costante che i cittadini possono controllare in autonomia. Non basta per il Comitato Acqua pubblica che chiede che a fare i controlli siano Asl e Arpat.

"E’ il sindaco responsabile della salute dei concittadini e non si dovrebbero affidare le analisi alla società partecipata ma pretenderle da Asl e Arpat o realizzarle come Comune, doveroso chiedere al gestore dati precisi sulle fonti di approvvigionamento dell’acqua potabile di Arezzo e se agli impianti di potabilizzazione, compreso Buon Riposo, sia fatta manutenzione". E’ quanto si legge nella nota diffusa dal Comitato Acqua Pubblica. "Sacchetti ha negato la presenza ad Arezzo di industrie che fanno uso di sostanze fluoroalchiliche, riteniamo che l’assessore sia a conoscenza che, oltre alle industrie orafe ci sono anche numerose galvaniche. L’Assessore ha ripetuto in Consiglio comunale le affermazioni di Nuove Acque che assicurano che ad Arezzo arriva solo l’acqua da Montedoglio. Mentre nei propri bilanci indica come altra e prima presa di prelievo da acque superficiali quella di Buon Riposo". Sulla questione è intervenuto anche il Movimento Municipalista Arezzo: "Chiediamo che sia un ente terzo e pubblico a prelevare campioni. Inoltre emerge che a finire nei nostri rubinetti sia solo l'acqua di Montedoglio. Tuttavia analizzando i bilanci d’esercizio pubblicati da Nuove Acque nel 2023, l'acqua attinta da Montedoglio ammonta al 55%, il restante proviene da 304 pozzi, 580 sorgenti, e da 7 captazioni superficiali".