Chiavi Michelin, la prima guida per gli hotel. Ecco le residenze da sogno di Toscana e Umbria

Milano, 8 maggio 2024 – Qualità, autenticità ed eccellenza nell'architettura. Anche gli hotel ricevono un riconoscimento dalla guida Michelin, che ha evidenziato le esperienze e i soggiorni più straordinari in tutto il Paese. Dopo i primi annunci in Francia, Stati Uniti e Spagna, è stata svelata a Milano la prima selezione dei 146 alberghi premiati in Italia. Invece delle Stelle riservate ai ristoranti, le strutture hanno ricevuto una, due o tre Chiavi Michelin, assegnate dal team di ispettori della Guida Michelin sulla base di soggiorni o visite anonime, con l'obiettivo di guidare i viaggiatori verso strutture ricettive che spiccano per ospitalità, carattere distintivo, accoglienza e altissimo livello di servizio.

Su oltre 500 hotel consigliati dalla Guida Michelin su tutto il territorio nazionale, otto hanno ricevuto tre Chiavi, 31 due e 107 una, attraverso una selezione che riunisce un'ampia gamma di concept e alloggi, dagli hotel in edifici storici ai boutique hotel urbani di tendenza, dagli agriturismi rilassanti e intimi agli spettacolari Grand Hotel di fama mondiale. Come per i ristoranti, anche gli hotel vengono selezionati attraverso l'applicazione di cinque criteri: eccellenza nell'architettura e nel design degli interni; individualità, personalità e autenticità; qualità e solidità del servizio, del comfort e della manutenzione; rilevanza della struttura nell'ambito della località in cui si trova; coerenza tra il prezzo e l'esperienza offerta. Gli otto hotel che hanno ricevuto il massimo riconoscimento alberghiero sono situati in Campania, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto.

Ecco gli hotel con tre chiavi:

Capri: JK Place Capri Civita di Bagnoregio: Corte della Maestà Lisciano Niccone (Perugia): Castello di Reschio Modena: Casa Maria Luigia Montalcino (Siena): Rosewood Castiglion Del Bosco Positano: Il San Pietro di Positano Venezia: Aman Venice Venezia: Cipriani, A Belmond Hotel, Venice

Qui la lista completa

Tra gli hotel con due Chiavi Michelin, in Toscana ci sono l’Hotel Borgo San Felice di Castelnuovo Berardenga, a Firenze il Four Seasons Hotel, Palazzo Portinari Salviati Residenza D'Epoca, Villa Cora e Villa La Massa, a Montaione Castelfalfi, a Siena Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany.

Tra gli hotel con una chiave, in Toscana ci sono: ad Arezzo Villa Fontelunga, a Camaiore la Locanda al Colle, a Capalbio la Locanda Rossa, a Castiglione della Pescaia L’Andana, a Chiusdino Borgo Santo Pietro, a Cinigiano Castello di Vicarello, a Fiesole Villa San Michele, a Firenze Belmond Hotel Florence, Ad Astra, Brunelleschi Hotel, Hotel Calimala, Hotel Lungarno, Riva Lofts Florence, Torre di Bellosguardo, Velona's Jungle Luxury Suites, a Forte dei Marmi Principe Forte dei Marmi, a Gavorrano Conti di San Bonifacio, a Montalcino Castello Banfi Wine Resort, Villa le Prata - Residenza del Vescovo, a Montepulciano Precise Tale Poggio Alla Sala, a Porto Ercole Il Pellicano, a Tavarnelle Val di Pesa COMO Castello del Nero, a Torrita di Siena Follonico Suite B&B, Lupaia e Siena House,

In Umbria si segnalano a Perugia l’Hotel Castello di Monterone e a Umbertide Vocabolo Moscatelli Boutique Hotel & Restaurant.