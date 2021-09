Grosseto, 21 settembre 2021 - Sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza ad un commercialista di Grosseto beni immobiliari e quote societarie per complessivi 6 milioni di euro in applicazione della normativa antimafia. Le Fiamme Gialle hanno eseguito una misura di prevenzione patrimoniale ex art. 20 del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) a un professionista operante su Follonica e Grosseto cui sono contestati reati fiscali, contro il patrimonio e la persona, nonché intestazioni fittizie di beni.

I beni sequestrati sono nelle province di Grosseto e Livorno e sono costituiti da tre abitazioni, una spiaggia, cinque magazzini, un'autorimessa, quattro capannoni industriali, quattro società e 12 auto tra cui pure modelli Lamborghini, Ferrari e Maserati. Il patrimonio sarà gestito da un amministratore giudiziario. Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Grosseto, traggono origine da plurime attività investigative che, a partire dal 2012, sotto il coordinamento della procura di Grosseto ed in seguito della Dda di Firenze, hanno portato all'instaurazione nei confronti del destinatario del provvedimento di numerosi procedimenti penali sia in ambito fiscale-tributario che per reati di appropriazione indebita, estorsione, truffa e fittizia intestazione di società e beni. Sulla base delle risultanze investigative, il procuratore aggiunto di Firenze Luca Tescaroli e il sostituto procuratore Giuseppina Mione hanno avanzato richiesta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Il tribunale Misure di Prevenzione ha emesso i provvedimenti ablatori relativi.