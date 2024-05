Grande successo per l'iniziativa “Gaza: Racconti dal Confine” a sostegno della Palestina

Arezzo, 2 magio 2024 – Lo scorso 12 aprile, la città di Arezzo è stata teatro di un evento significativo che ha catalizzato l'attenzione e il sostegno della comunità verso la crisi umanitaria in Palestina. L'iniziativa “Gaza: Racconti dal Confine”, organizzata dall'Associazione di Solidarietà Italo-Palestinese, Arci Arezzo e Oxfam Italia, ha riscosso un enorme successo con la partecipazione di oltre 250 persone.

Testimonianze dirette e sensibilizzazione: L'evento ha avuto inizio con un incontro pubblico che ha visto la partecipazione di Alfio Nicotra di Un Ponte Per, Paolo Pezzati di Oxfam Italia, e Walter Massa di Arci. I relatori, recentemente rientrati da una missione al valico di Rafah, hanno condiviso le loro esperienze dirette sulle difficoltà incontrate nel trasportare aiuti umanitari in Gaza, ostacolati dalle politiche del governo israeliano. Le loro testimonianze hanno offerto una prospettiva cruda e reale delle terribili condizioni di vita della popolazione palestinese, spesso omesse dai racconti dei principali media internazionali.

Cena benefica e raccolta fondi: A seguire, una cena a tema palestinese e il concerto di Falastin Hurrà - Voci dalla Palestina, Suoni e parole per la libertà hanno permesso di raccogliere fondi significativi. Grazie alla generosità dei partecipanti, l'evento ha raccolto €2863, interamente destinati al supporto delle operazioni umanitarie di Oxfam in Gaza. Questo gesto di solidarietà dimostra l'impegno della comunità di Arezzo verso cause umanitarie urgenti e la volontà di agire concretamente.

Un impegno crescente verso la giustizia: L'evento ha anche evidenziato l'aumento della consapevolezza e del sostegno verso la popolazione palestinese, nonostante le narrazioni spesso parziali presentate dai media. Le cifre tragiche parlano di oltre 30.000 morti, tra cui prevalgono bambini e donne, vittime di una situazione che si aggrava giorno dopo giorno. La realtà di Gaza è di una popolazione che lotta quotidianamente non solo contro la violenza, ma anche contro la fame e le malattie, un appello disperato per aiuti che non possono essere ignorati.

Di fronte a questa emergenza umanitaria, l'Associazione Solidarietà Italo-Palestinese, Arci Arezzo e Oxfam Italia ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e supportato l'evento, e rinnovano l'appello per un'azione internazionale più decisa, inclusa la richiesta di un immediato cessate il fuoco e di interventi che possano portare pace e stabilità nella regione.

Infine un ringraziamento speciale va a tutte le persone che si sono mobilitate per la pace e la giustizia in Palestina, e a tutte le associazioni che hanno contribuito al successo dell'iniziativa. Continuare a sostenere eventi come “Gaza: Racconti dal Confine” è essenziale per mantenere alta l'attenzione su questa crisi e per spingere verso cambiamenti significativi a livello globale.