Arezzo, 25 febbraio 2025 – Grande successo per la Compagnia del Polvarone nella Rassegna Teatrale di Capolona. Il gruppo guidato da Roberta Sodi tornava sul palcoscenico dopo la lunga pausa invernale ed è stato un autentico plebiscito. Pubblico in piedi alla fine dello spettacolo e grandi applausi per tutti i protagonisti della serata. Una prestazione straordinaria di tutto il cast, bravissimi i nuovi arrivati e molto apprezzati gli Ardacapo che con i loro stornelli hanno punteggiato la trama di BRIGITTA DAMM’UN BACINO. Molto soddisfatti naturalmente anche gli organizzatori che hanno registrato un incredibile sold out. Particolarmente soddisfatta la regista Roberta Sodi: “Una serata bellissima che ci ha gratificato moltissimo. La sala strapiena con un pubblico molto partecipe ha fatto scattare un feeling particolare che ci ha dato stimoli e grande concentrazione. C’erano tanti nuovi inserimenti e qualche apprensione ed invece tutto è andato alla grande. Tutti bravissimi. Sono molto felice di questa serata una delle più belle in assoluto nella storia del Polvarone. Grazie a tutti.” Prossimo appuntamento a metà marzo in Umbria, a Selci per la 20° edizione della Rassegna di Teatro Dialettale.