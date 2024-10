Arezzo, 21 ottobre 2024 – Grande risultato per il Mercatino dei ragazzi del Calcit di domenica 20 ottobre in piazza San Jacopo. «Con l'edizione di ieri in piazza San Jacopo si terminano i mercatini all'aperto; ringraziamo tutti per la presenza e per l'impegno , un particolare grazie agli espositori storici per l'esempio !» L'incasso è stato di euro 12.700,32 che destineremo al sostenimento del servizio di cure domiciliari oncologiche - servizio SCUDO. Le prossime iniziative che si svolgeranno nei mesi di Novembre e Dicembre saranno : 15 novembre al Teatro Petrarca spettacolo che racconta la bella storia del Calcit; il calendario 2025, la spedizione di circa 70.000 lettere ad enti e famiglie, la mostra di Natale del gruppo femminile, il mercatino al coperto a Puglia ed altro.