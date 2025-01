Giovanni Spadolini e l'eredità di Vieusseux: se ne parla in una convegno

Firenze, 9 ottobre 2021- Si è svolta ieri pomeriggio la giornata di studi “Giovanni Spadolini e l'eredità di Vieusseux”, promossa dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia nell’ambito delle celebrazioni dei 200 anni del Gabinetto Scientifico e Letterario. Il convegno è stato trasmesso in diretta live YouTube ed è disponibile nella sua interezza sul canale YouTube della Fondazione Spadolini Nuova Antologia al link: https://youtu.be/V0msLJgBBM4 «La giornata di studi -spiega il presidente della Fondazione Spadolini Cosimo Ceccuti- ha inteso ricostruire il contributo recato da Giovanni Spadolini, nel suo intero percorso di studioso e uomo di cultura, alla conoscenza e valorizzazione della figura e dell’opera di Giampietro Vieusseux, del Gabinetto Scientifico e Letterario, della rivista Antologia e delle altre molteplici attività dell’antico commerciante di Oneglia nella Firenze del suo tempo. Puntuale anno di riferimento nel percorso dello storico fiorentino è il 1978. In occasione del Bicentenario della nascita di Vieusseux, Spadolini – che aveva lasciato da due anni la guida del Ministero per i Beni culturali da lui stesso fondato – tenne una lezione magistrale all’Accademia dei Lincei.

Nello stesso anno dette avvio alla nuova serie trimestrale di Nuova Antologia (erede dell'originaria Antologia), salvata dalla possibile chiusura dovuta alla crisi dei periodici di cultura della seconda metà degli anni Settanta. Nel corso della giornata di studi ci siamo soffermati fra l’altro sulle opere storiche di Spadolini dedicate a Vieusseux e al suo tempo (in particolare Firenze fra Vieusseux e Ricasoli, l’idea d’Europa fra Illuminismo e Romanticismo e la Firenze di Gino Capponi); sulla sua attenzione al Gabinetto Scientifico e ai suoi direttori, Eugenio Montale e Alessandro Bonsanti, cui fu legato da intensa personale amicizia.

Un ponte fra l’Italia e la Svizzera fu inoltre rappresentato dal Premio Internazionale Nuova Antologia, biennale, promosso dai Comuni di Lugano e Campione d’Italia che, nelle successive edizioni, ha conferito riconoscimenti a personalità di prestigio e giovani studiosi nelle discipline trattate dai periodici di Vieusseux (lettere, scienze ed arti) in sua memoria. Fondamentale è stata la costituzione da parte di Giovanni Spadolini nel 1992 del Centro di Studi sulla Civiltà Toscana fra ‘800 e ‘900, attivo tutt’oggi, costituito in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la ricerca e pubblicazione delle fonti (corrispondenze, memorie, diari) di Vieusseux e dei personaggi del suo Circolo. In questo progetto, che alimenta borse di studio e assegni di ricerca, si collocano le avvenute pubblicazioni dei monumentali carteggi di Vieusseux con Gino Capponi, Cosimo Ridolfi, Niccolò Tommaseo, Raffaello Lambruschini ed altri ancora».