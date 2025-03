Giovanni Grasso, Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo, ha ricevuto il Leone d'Oro al Merito Professionale

Arezzo, 31 marzo 2025 – Giovanni Grasso, Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo, ha ricevuto oggi il prestigioso Leone d'Oro al Merito Professionale, un riconoscimento assegnato a personalità di spicco che si distinguono per il loro eccezionale contributo nei rispettivi ambiti professionali. Il premio celebra il suo instancabile impegno nella valorizzazione della professione infermieristica, un percorso che lo ha visto ricoprire ruoli di rilievo come Presidente del Coordinamento OPI Toscana e Commissario della Commissione d'Albo Infermieri della Federazione Nazionale. Durante la sua carriera, Grasso ha promosso iniziative fondamentali per il miglioramento delle condizioni lavorative degli infermieri e per la tutela della loro sicurezza, ponendo particolare attenzione alla lotta contro la violenza sugli operatori sanitari. Tra le sue iniziative più significative spicca la campagna #RISPETTACHITIAIUTA, un messaggio di sensibilizzazione che ha avuto una risonanza mondiale e che oggi campeggia sulle pareti di numerosi ospedali italiani. Grazie a questa iniziativa, si è rafforzata la cultura del rispetto e della sicurezza per tutti gli operatori sanitari. Ma l'impegno di Grasso non si è fermato qui. Ha infatti contribuito in modo decisivo alla formazione e alla sicurezza della popolazione, guidando l'installazione di oltre 35 Defibrillatori Semiautomatici, rendendo Arezzo la provincia più cardioprotetta d'Italia. Tra i suoi progetti innovativi si annoverano: #SICUREZZA06, un programma di formazione per maestre di asili nido e scuole primarie sulle manovre di disostruzione pediatrica; #LocaleProtetto, un'iniziativa che coinvolge chef e sommelier per garantire la sicurezza anche nei ristoranti stellati. Un impegno sociale costante. Parallelamente alla sua attività professionale, Giovanni Grasso è profondamente attivo nel volontariato, collaborando con associazioni come il CALCIT, la LILT, La Racchetta eAretini Rampanti . È inoltre co-ideatore, insieme a Siro Piantini, della Festa dei Bambini CALCIT, un evento benefico dedicato alla raccolta fondi per la lotta contro i tumori. “Ricevere il Leone d’Oro al Merito Professionale è un onore che condivido con tutti gli infermieri, veri protagonisti della sanità. Questo riconoscimento rappresenta un nuovo stimolo per continuare a lavorare con dedizione e determinazione. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, ai colleghi e alla mia città, Arezzo, che mi ha sempre supportato nel mio percorso professionale e umano. Questo premio non è un punto di arrivo, ma un incentivo per continuare a migliorare e innovare nel settore sanitario.” Il Leone d’Oro al Merito Professionale conferma il valore del lavoro di Giovanni Grasso, un professionista che ha saputo trasformare il suo impegno in un contributo concreto per la sua comunità.