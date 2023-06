Giornata di formazione sui droni a Bibbiena

Arezzo, 27 giugno 2023 – Il prossimo 29 di giugno in località Ferrantina, si terrà una giornata regionale di formazione per l’utilizzo di droni nella pubblica amministrazione. Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Si tratta di corso promosso da Regione Toscana e Anci Toscana ed è indirizzato a tutte le amministrazioni comunali della regione e ai loro dipendenti. Come responsabile innovazione digitale di Anci ho seguito personalmente la progettazione e l’attuazione di questo percorso che ritengo di particolare importanza per le amministrazioni pubbliche soprattutto in certi ambiti come gli uffici tecnici, la polizia municipale o la protezione civile. Con un software innovativo si possono catturare immagini che possono essere di grande utilità e portano la pubblica amministrazione nel futuro. Ringrazio il gruppo Anci Toscana e la Regione per aver scelto Bibbiena e il Casentino”. Si tratta della continuazione del progetto Fotogrammetria Toscana che nello scorso biennio ha valuto sottolineare il ruolo centrale dei droni in molteplici attività delle amministrazioni locali. Tra le principali spiccano le operazioni di sorveglianza e controllo, ma anche di supporto alle situazioni di emergenza. La partecipazione al corso è completamente gratuita. La pubblica amministrazione può avvalersi dell’uso dei droni in molte delle sue attività. Per esempio i droni possono coadiuvare l’operato della Polizia Locale in caso di incidenti, ma si possono effettuare controlli più accurati anche sullo stato di avanzamento di cantieri pubblici. Ancora, possono essere utili strumenti per aggiornamenti catastali di ampie zone. Ecco quindi il motivo per il quale Anci Toscana e la Regione hanno deciso di continuare ad incentivarne l’impiego, aumentando anche il personale formato al loro utilizzo. L’Assessore alla polizia municipale Francesco Frenos commenta: “Un corso importante per innovare anche la polizia municipale e i suoi interventi sul territorio. Nel corso della giornata si terrà anche una simulazione di un incidente stradale e quindi la successiva rilevazione con il drone delle immagini”.